Kırmızı ışıkta Twerk dansı büyük tepki çekti

Elif G. isimli sosyal medya kullanıcısı, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda araçlara kırmızı ışık yanınca birden kendisini yaya geçidine atıp Twerk dans yapmaya başladı.

Genç kız, bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı. Elif G.’nin bu görüntüleri kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Görüntülere çok sayıda tepki geldi.

AİLESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Tepkiler üzerine dans videosunu sosyal medya hesabından kaldıran Elif G. ailesinin kendisine sırtını döndüğünü ve kendinden izinsiz görüntüleri paylaşanları da dava edeceğini belirtti.

Elif G., “Kendini bilmez hadsizler beni takip etmeyin, beni gündem konusu da etmeyin. Kalmadı konu, zaten kapandı, hesabımı sildim” dedi. DHA