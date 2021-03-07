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Kırmızı kategorideki Aksaray tamamen kapandı

Çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Türkiye'de ilk defa tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.

Güncellenme: 13:26, 07/03/2021
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Kırmızı kategorideki Aksaray tamamen kapandı

Kırmızı kategorideki Aksaray’da dün saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00’a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor.  Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı.

Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada Aksaray’daki vaka sayısı 123,08den 140,89a yükseldi.

Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ”Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak ” dedi.

Foto: İHA / Kısıtlamada araç bulamayan öğrenciyi, Vefa Grubu evine götürdü

İATANBUL’DAN GELDİ EVE GİDEMEDİ

Üniversite öğrencisi Efe Mutlu, İstanbul’dan yolcu otobüsüyle memleketi Aksaray’a geldi. Kısıtlama nedeniyle toplu taşı aracı ve taksi bulamayan Mutlu, o sırada devriye görevi yapan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun görünce durumu anlattı.

Bunun üzerine vefa ekipleri, Mutlu’yu evine götürdü.  Mutlu, “İstanbul’dan Aksaray’a geldim. Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hiçbir şekilde evime gidemedim. Şehirde toplu taşıma ve taksiler çalışmıyor. Ailemin de dışarı çıkma izini olmadığı için beni almaya gelemedi. Vefa Sosyal Destek Grubu sahip çıktı” dedi. (DHA-İHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:13:18,