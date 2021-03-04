Kırmızıyı gören Rize’de alarm! 10 noktada karantina kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 20-26 Şubat’ta Covid-19 vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk beş il arasında yer alan Rize’de ek tedbirler alınmaya devam ediyor. Yüksek riskli iller arasındaki kentte 10 farklı noktada corona virüsü vaka artışları nedeniyle karantina kararı alındı.

Ardeşen ilçesinde Yeniyol, Yavuz, Şenyurt, Köprüköy ve Seslikaya köyleri ile Elmalık Mahallesi, Kalkandere ilçesi Yolbaşı köyünde Yavuz Sultan Selim Sokağı, Fındıklı ilçesinde Lale Apartmanı, İyidere ilçesinde Çiftlik köyü, merkeze bağlı Ambarlık köyünde tamamen ve kısmen karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Karantina tedbiri uygulanan köylerde jandarma ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, denetimlere başladı.

CENAZELERDE VATANDAŞLARI KONTROL ALTINDA TUTAMIYORUZ

Ambarlık Köyü Muhtarı İdris Türüt, köylerinde art arda yaşanan cenazeler dolayısıyla corona vakalarının artış gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

– Cenazelerde biz ne yazık ki vatandaşları kontrol altında tutamıyoruz. En son bulaş seviyesini yükselten cenazede kalabalığın arttığını görünce iki saat önceden cenazeyi kaldırdık. Maalesef taziye ziyaretinde özellikle de kadınların bir arada çok oturması dolayısıyla bulaş sayısı arttı. Önüne geçemedik. Köyümüz Rize’nin en büyük köylerinden biri, 2 binin üzerinde nüfusumuz var. Bu karantina ile yayılımı durduracağız. Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi. (DHA)