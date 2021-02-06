Kırşehir’de vahşet, cani koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Gece saatlerinde Kırşehir’in Akpınar ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evine gelen 46 yaşındaki Zafer Kaplan, eşi İkram Kaplan (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Kaplan, ekmek bıçağıyla eşini 27 defa bıçakladı.

POLİSİ ARAYIP İHBARDA BULUNDU

Karısı İkram Kaplan’ı bıçakladıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunan Zafer Kaplan, emniyet güçlerine teslim oldu. Aşırı kan kaybeden Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından İkram Kaplan’ın Ankara’da yaşayan ailesi Akpınar ilçesine geldi. Sinir krizi geçiren İkram Kaplan’ın babası feryat etti. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi İkram Kaplan’ın cenazesi ise ilçe mezarlığında yakınlarının da katılımlarıyla toprağa verildi. (İHA)