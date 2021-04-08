Kış geri döndü… Nisan ayında şubat havası!

Birkaç gündür kendini gösteren, bahar havasını hissetmeye başladığımız sıcaklık değerleri bir gecede hızla düştü. Bir gecede yaklaşık 12 derece düşüş yaşayan sıcaklıkların etkisiyle Trakya’da kar yağışı başladı. Yarından itibaren soğuk ve karlı hava İç Anadolu’nun birçok noktasında etkili olacak.

BİR GÜNDE KIŞ GELDİ: KAR, YAĞMUR, FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmekte.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Tahminlere göre rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.