Kısa çalışma ödeneği yasakları dinlemedi

Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğini hak eden vatandaşlar PTT şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yapılan tüm uyarılara rağmen kimse sosyal mesafe kurallarına uymadı. Kısa çalışma ödeneğini hak edip IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT gişelerinden ödeme yapılmaya başlandı. Nisan ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alacak olanlar yurt genelinde il ve ilçelerdeki PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruklarda bazı illerde 30 derece sıcaklık altında uzun süre bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını umursamadı.

GÖZLER BAYRAM İKRAMİYELERİ DAĞITIMINDA

Bir milyon 238 bin vatandaşın aldığı kısa çalışma ödeneği için bu kuyrukların oluşması gözlerin yarından itibaren dağıtılmaya başlanacak bayram ikramiyelerine çevrilmesine neden oldu. Türkiye'de emekli ile dul ve yetim maaşı alan yaklaşık 13 milyon vatandaş emekli ikramiyesi alacak. SSK emeklileri 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise 7 Mayıs’ta hesaplarına yatacak olan 1100 liralık bayram ikramiyelerini almak için banka şubelerine gidecek.