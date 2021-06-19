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Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler

Hava sıcaklıklarının arttığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahillerde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, corona virüsü tedbirleri kapsamında Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlama öncesi soluğu sahillerde aldı.

Güncellenme: 19:26, 19/06/2021
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Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıktı. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü ilçede sahillerde yoğunluk vardı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkmayacak vatandaşlar, soluğu sahillerde aldı. İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıçiftlik sahilleri başta olmak üzere Yarımada'nın birçok bölgesinde tatilciler ve Bodrum'da yaşamını sürdüren vatandaşlar deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

Kimileri de sahil kenarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Bodrum'da önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İHA

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