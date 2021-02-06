Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücünün tavırları ‘pes’ dedirtti

Osmangazi ilçesi Merinos Caddesi'de gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir araca dur ihtarında bulundu. Araçta bulunan sürücü Mustafa D.’nin (41) alkollü olduğunu gören ekipler, araçtan inmesini istedi. Araçtan inen Mustafa D., bir süre alkometreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra alkometreye üfleyen Mustafa D.'nin 96 profil alkollü olduğu ortaya çıktı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Ekiplerin ehliyetine el koyması üzerine Mustafa D., zorluk çıkarmaya başladı. Mustafa D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri Mustafa D.'yi güçlükle engelleyebildi.

Daha sonra polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeden sigara yakan Mustafa D. sigaranın dumanını basın mensuplarının kameralarına üfledi, küllerini ise basın mensuplarının üzerine döktü. Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden Mustafa D., daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mustafa D.'nin ehliyetine el konulurken, aracıda bağlandı. Ayrıca Mustafa D.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçlarından 4 bin 378 TL para cezası uygulandı. (İHA)