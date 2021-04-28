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Kısıtlama başladı! İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu hala devam ediyor. İBB verilerine göre megakentteki trafik yoğunluğu yüzde 63.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:17, 28/04/2021
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Corona virüsüyle mücadele kapsamında her akşam saat 19.00 ile saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başlarken İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor.

Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evine gitmek için yola koyulan vatandaşlar megakentin trafiğini adeta durma noktasına getirdi.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu kısıtlamaya bir saat kala yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Saat 19.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63’e kadar düştü.

Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluştu. Kısıtlama öncesinde evine gitmek için durakta bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi unuttuğu görüldü.

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Yayınlanma Tarihi:18:51,