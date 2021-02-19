Kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

Corona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan, Cuma akşamı 21.00'da başlayan ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı.

Her hafta olduğu günü sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik veri sistemine göre saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 62’lere kadar ulaştı.

Kısıtlama öncesinde metrobüs, otobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarına binmek isteyen vatandaşlar duraklarda kalabalık oluşturdu.

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