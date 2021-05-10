Kısıtlamaya uymayan 79 bin 186 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, corona virüsü salgınının seyrini kontrol altında tutabilmek için alınan yeni tedbirlerle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek tam kapanma uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır. Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 3-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir.”