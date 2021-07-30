Kışlada yangın çıkaran kişi tutuklandı
Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y., cumhuriyet başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Polatlı’da 58’inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Y.’nin, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Polatlı Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Polatlı Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi. DHA