Haberler - Gündem

Kışlada yangın çıkaran kişi tutuklandı

Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y., cumhuriyet başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAYINLANMA: GÜNCELLENME:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kışlada yangın çıkaran kişi tutuklandı

Ankara Polatlı’da 58’inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Y.’nin, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Polatlı Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Polatlı Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi. DHA

Ankara'da askeri kışlaya sabotaj girişimi İlginizi Çekebilir Ankara'da askeri kışlaya sabotaj girişimi
Ankara yangın