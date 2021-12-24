Kıyı Emniyeti’nde liyakatsiz danışmanlara yüksek maaş

Türk karasularındaki gemilerin güvenliğini sağlayan Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde ‘Danışman Skandalı’ ortaya çıktı.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜRKSAT tarafından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilen 2 danışmana, kağıt üzerinde ayda 80 bin 749 lira net maaş ödendiği ancak aslında 8 bin 775 lira verildiği belirlendi.

Danışmanlardan biri tarım lisesi mezunu ve bu göreve, 26 bin 217 lira aylık ücretle atandı. Diğer danışmanlık görevine ise, ‘Kıdemli Yazılım Mimarı' olması şartına rağmen, 54 bin 532 lira aylık maaş ile bilgisayar ön lisans mezunu bir kişi getirildi. Oysa sözleşmede, danışmanların, “Temel ağ bileşenleri, Firewol, DDOS, İPS ve VPN konusunda tecrübeli, JAVA ve NET dilinde yazılım geliştirecek kapasitede, MCM ve ORM teknolojisine hakim, XML web servisleri geliştirme ve veri tabanı tasarımı konusunda uzman olmaları” şartı vardı. CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz, skandal atamalarla ilgili Sayıştay raporunu TBMM'ye sundu. Yavuzyılmaz olaya şöyle tepki gösterdi:

“Kağıt üzerinde niteliksiz danışmanlardan birine 54 bin, diğerine 26 bin lira gibi maaşlar ödendiği gösterilmiş ancak 8 bin 775 lira ödenmiş, aradaki fark da buhar olmuş.”