Kız arkadaşı terk etti, babasının arabasını yaktı

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.Y isimli kız evlenme aşamasındaki Umut Ö.'nün kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek ayrıldı.

Ayrılma kararının ardından Umut Ö.'nün, kız arkadaşı olan A.Y.'yi tehdit etmeye başladı. Tehditlerin ardından kızın ailesi A.Y.'yi memleketine gönderdi. Kendisinden ayrılan kızın cevap vermemesi üzerine Umut Ö., arkadaşı olan Emre Ö.'yü de yanına aldı.

ARACI ATEŞE VERDİLER

Kızın oturduğu sokağa gelen Umut Ö., arkadaşıyla birlikte kızın babası Muhammet Y.'ye ait aracı ateşe vererek yaktı. Araç alevler içinde kalırken, Umut Ö., arkadaşı ile birlikte arabaya binerek kaçmaya başladı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

İki şüpheliyi takip eden polis ekipleri, şahısların Antalya'ya gittiğini ve bir otele yerleştiklerini belirledi. Bunun üzerine Antalya Asayiş Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, otele operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA

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