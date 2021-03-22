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Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! O avukata soruşturma

Karabük’te kız arkadaşı B.Ü'ı ortak arkadaşlarının evinde darbettiği iddia edilen avukat Sinan A., hakkında Karabük Barosu tarafından disiplin soruşturma başlatıldı.

Güncellenme: 17:12, 22/03/2021
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Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! O avukata soruşturma

Karabük’te B.Ü (21) isimli genç kız, avukat erkek arkadaşı erkek arkadaşı S.A. tarafından şiddet gördü. İddiaya göre iki genç ziyarete gittikleri arkadaşlarının evinde alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde S.A., tartıştığı B.Ü’yü koltuğa sıkıştırıp yumruklamaya başladı.

Canının yandığını söylemesine rağmen şiddet uygulamaya devam eden şahıs, B.Ü’nün çığlıklarının ardından üzerinden kalktı. Aldığı darbeler nedeniyle genç kızın gözü kan çanağına dönerken komşularının yardımı ile avukat olduğu öğrenilen S.A. olay yerinden uzaklaştırıldı. Soluğu polis merkezinde alan 21 yaşındaki B.Ü’nün darp raporu aldıktan sonra şikayetçi olması üzerine avukat hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karabük Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını ifade ederek, “Ulusal medyaya yansıyan iddia konusu haberlerde ismi geçen meslektaşımızla ilgili disiplin soruşturması başlatmış bulunuyoruz. Baro olarak süreci takip ediyoruz” dedi.

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