Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü, sırtına alıp çuval gibi taşıdı

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan Ara E. ve 36 yaşındaki Leyla K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma üzerine Leyla K., daireden çıkarak kendini sokağa atıp kaçmaya çalıştı. Ara E. de Leyla K.’nin peşinden gitti.

VATANDAŞLAR ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Ara E., sokağın sonuna doğru koşan Leyla K.’yi yakalayıp bir başka apartmanın girişinde darp etmeye başladı. Gözü dönmüş adam, kız arkadaşı yere düşmesine rağmen tekme ve yumruk atmaya devam etti. O sırada yoldan geçen bir vatandaş kadının çığlıklarını duyup darp edildiğini görünce koşarak yanına geldi. Elinde gezdirdiği köpeği bırakan adam, kız arkadaşını Ara E.’nin elinden kurtarmak için hamle yaptı. Ancak Ara E. adama da vurmak isteyince bu kez adam ona yumrukla karşılık verdi. Çevredeki diğer vatandaşlar da kavgayı görüp yanlarına gelince olay daha fazla büyümeden sona erdi.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Leyla K.’nin baygın halde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 personeli, Leyla K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. O sırada Ara E.’nin “Leyla’mı istiyorum” diyerek bağırdığı görüldü. Kavga sırasında merdivenden düşerek hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Ara E. bir başka ambulansa bindirilerek götürüldü. Polisten alınan bilgiye göre, Leyla K.’nin Ara E.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. (İHA)

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