Kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi’nde Murat Üçkardeş otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aydınlatma direğine çarptı. Üçkardeş kazayı yara almadan atlatırken kız arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Murat Üçkardeş’in ise olay yerinde ağladığı görüldü. Araç ve aydınlatma direğinin düştüğü iş yeri hasar görürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Ege Yüce isimli vatandaş: “Biz çalışıyorduk bir ses geldi. Sesi duyunca baktık arabanın önü havaya kalktı. Sonra yan tarafa doğru döndü. Direğe vurdu. Adamın kız arkadaşı bileğini ve bacağını tutuyordu. Ambulans çağırdık hastaneye gittiler” dedi.