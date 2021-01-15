Kızılay günde 1 TL kazanan esnafı icraya verdi

Eskişehir’de yaşayan Ömer Kaya, Kızılay’a ait iş merkezinde bir dükkan kiraladı. Corona virüsü salgını nedeniyle iş yapamayan Kaya, 3 bin 500 TL’lik kirasını ödeyemedi. Evli ve üç çocuk babası esnaf, Kızılay’a olan birikmiş kira borçları nedeniyle icraya verildi.

Eskişehir 4. İcra Müdürlüğü tarafından Kızılay'ın alacağına karşılık Ömer Kaya hakkında alacak takibi başlatıldı. Mahkemenin itirazını kabul etmediği Kaya, bir yıllık kontratının bitmesi nedeniyle dükkandan çıkarılmak isteniyor.

SON ÇARE İNTİHAR EDECEĞİM

Devletten kira ya da herhangi bir yardım almadığını ifade eden Ömer Kaya, evine ekmek götürebilmek için iş yerinde çay satışına başladı. Sabah erken saatte dükkanını açan Kaya, şunları söyledi:

– Saat 15.00’a kadar bir bardak çay sattım, kasada sadece 1 TL para var. Dükkanı açarken 150 bin TL masraf yaptım. Yaklaşık bir yıldır ev kiramı da ödeyemiyorum, doğalgazım kesik. Bir tek elektrik açık. O da bugün yarın kesilecek. 30-40 TL'lik çay satıyorum. Onunla da evime ekmek götürüyorum. Sesimi birileri duysun. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu gidişle son çare intihar edeceğim. İçimiz kan ağlıyor. Devletimiz bir çözüm getirsin. Biz bitik haldeyiz.

KIZILAY: KOLAYLIK GÖSTERDİK, BİR AY BİLE ÖDEME YAPMADI

SÖZCÜ’ye konuşan Eskişehir Kızılay Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Ömer Kaya’nın yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

– Kızılay, kendisine bağışlanan gayrimenkullerde kiracı olarak bulunan işletmelere de devletin önerdiği uygulamalar paralelinde kolaylıklar sağlamıştır. Bu çerçevede hiçbir kiracıdan nisan, mayıs ve haziran aylarının ödenmeyen kiralarına ilişkin ortaya çıkan faizler alınmamış, bu alacaklar tamamen silinmiştir. Bir işletme (Ömer Kaya) ise sağladığımız tüm imkanlara ve bu yönde yaptığımız tüm uyarılara rağmen bir ay dahi olsa söz konusu tarih diliminde kira ödemesi yapmamıştır.

– Bilindiği üzere Kızılay devlet bütçesinden hiçbir ad altında hiçbir kaynak kullanmamaktadır. Bağışçıların bize emanet ettiği ve Kızılay'a gelir getirmesini istediği gayrimenkuller büyük bir özenle korumamız gereken kıymetlerdir. Kiracımıza kira kontratımızın bitimini hatırlatarak, Kızılay'a emanet olan gayrimenkulü boşaltması bildiriminde bulunulmuştur.