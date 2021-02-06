Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe adliyeye sevk edildi

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Nurcan Serçe’nin kızı N.B’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine Nurcan Serçe gözaltına alındı.
POLİSTEN İLGİNÇ HAREKET
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Serçe’nin sevki sırasında bir polis memuru görüntü basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacı ile önlerine geçerek geçerek kollarını açtı. (İHA)