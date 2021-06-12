Kızını parka götüren baba, iki grubun çatışmasına kurban gitti

Olay, Şişli sınırlarındaki İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında saat 17.00 sıralarında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olay, çevredekilerin araya gitmesiyle son buldu. Ancak bu olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra aynı yere motosikletle gelen kişiler sokak içerisinde rastgele ateş etti.

KIZINI PARKA ÇIKARMIŞTI

Motosikletli magandanın kullandığı uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlardan biri 2 yaşındaki kızı Ada'yı parka götürmek için evinden çıkan Okan Karaten'e isabet etti. Kızının gözleri önünde yere yığılan Karaten, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gece düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 Uzi tipi otomatik silah, 4 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün bir gruptan diğer 4’ünün ise karşı gruptan olduğu öğrenildi. Cem İ., Osman T., İslam İ. ve Berkay G.’den oluşan 4 şüphelinin 83 suç kaydı olduğu belirtildi. Diğer gruptan Ahmet A. ve Gültekin E.A.’nın ise 11 suç kaydı olduğu belirtildi.