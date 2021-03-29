Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kızıyla yaşayan kadının kapısına bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar

Bursa'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daire kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bırakarak kayıplara karıştı.

Güncellenme: 10:02, 29/03/2021
HaberlerGündem
Kızıyla yaşayan kadının kapısına bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar

Akıllara durgunluk veren olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Profesör Tezok Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gülşen Y.’nin kızıyla birlikte yaşadığı daire kapısına gelen kişi ya da kişiler önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktı. Kısa süre sonra daire kapısına yeniden gelen kimliği belirsiz şahıslar bu sefer de yazdıkları notun üzerine bıçak koyarken daire kapısına da kanlı çarşafı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

ABARTMAYIN CİNAYET YOK ORTADA 

Olayı fark eden yan komşuları kapıyı çalarak yerdeki tehdit içerikli notu polis ekiplerine bildirdi. Genç kadın polise müracaat ederken, gazetecilerin “Geçmiş olsun, daha önce tehdit aldınız mı” sorusuna ise “Ortada cinayet yok, abartmayın” diyerek, tepki gösterdi. Polisin yaşanan olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi. (İHA)

Bursa Cinayet Gülşen Kadın Polis