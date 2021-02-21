KKTC’de yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

KKTC Bakanlar Kurulu yarından itibaren “Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı” uygulanmasına karar verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı ve Bakanlar Kurulunun değerlendirmesi sonucunda hayata geçirilecek karar Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda sokağa çıkma yasağından muaf olacak istisnai meslek grupları da belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen Bakanlar Kurulu kararına göre Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 22 Şubat saat 05.00'dan, 1 Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı birleştirilerek Cuma günü saat 20.00'den 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

İSTİSNAİ MESLEK GRUPLARI

Kararda, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasında istisna uygulanacak olan meslek gruplarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.