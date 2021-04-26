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Koç Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 5 öğretim üyesi üniversite bünyesinde görevlendirilecek.

Güncellenme: 10:22, 26/04/2021
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Koç Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitenin belirlenen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

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doktor İngilizce Koç Üniversitesi TÜRKÇE
Yayınlanma Tarihi:10:18,