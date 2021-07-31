Koca: Manavgat’ta vefat sayısı beşe yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde son üç gündür devam eden yangınlarda toplam beş kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Antalya Manavgat’taki yangın hakkında bilgi verdi.

Koca, “Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10.” dedi.

2 MAHALLE BOŞALTILIYOR

Öte yandan, Manavgat’ta ormanlık alandaki yangın ise ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahallelerde oturan vatandaşların teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi. Bazı vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bazıları ise gözyaşlarıyla yanan alanları izliyor.

Ekipler, söndürme çalışmalarında, ağır taşıtların ve iş makinelerinin yanan alanlara rahat müdahale edebilmesi için yol kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.