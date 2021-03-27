Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile ‘'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alınacak.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak adaylar hariç “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8 nci maddesi yedinci fıkrası (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde geçen koşullardan herhangi birini sağlamış olmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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