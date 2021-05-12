Kocaeli serbest bölgesinde faaliyet göstermek isteyen yatırımcılara duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Serbest Bölgesinde bulunan bazı üst yapılar, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve bu ruhsatta belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların kullanımına verilecek.

Başvuru için gerekli bilgiler Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecek. Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacak.

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