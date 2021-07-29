Kocaeli’de 30 dönüm ormanlık alan yandı

Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.(DHA)

İlginizi Çekebilir Manavgat'ta büyük felaket: 3 kişi hayatını kaybetti...

İlginizi Çekebilir Mersin'de bir yangın daha! Mersin Antalya yolu ulaşıma kapatıldı