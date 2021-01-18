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Kocaeli’de kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'de 13 Ocak'ta kaybolan doktor Uğur Tolun'un cansız bedeni, aramaların 5. gününde evinin yakınındaki menfezde aracının içinde bulundu.

Güncellenme: 15:20, 18/01/2021
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Kocaeli’de kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun’un cansız bedeni, 200’ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu. Tolun’un cansız bedeni, Derbent’te oturduğu sitenin yakınındaki menfezin altında aracının içerisinde bulundu. Tolun’un cansız bedeni yapılacak inceleme sonrasında morga kaldırılacak. (İHA)

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doktor Haber Kocaeli
Yayınlanma Tarihi:14:59,