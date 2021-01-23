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Kocasını öldürdüğünü aylar sonra itiraf etti

Mersin'in Anamur ilçesinde, 2020 yılı Ağustos ayında çalıştığı muz serasında öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi, adliyeye sevk edildi.

Güncellenme: 21:48, 23/01/2021
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Kocasını öldürdüğünü aylar sonra itiraf etti

31 Ağustos 2020 tarihinde Ali Toprak (44) isimli şahıs, Anamur ilçesinde eşiyle birlikte çalıştığı muz serasında, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, eşi A.T. ise olay anında kocasının yanında olmadığını söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ailesi, cinayetin aydınlatılması için programa başvurdu. Programa katılan Ali Toprak’ın eşi A.T, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Zanlı programda “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali'yi öldürdüm” dedi.

İtiraf üzerine A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA

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