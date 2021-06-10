Kocasını öldüren Şerife Demir: ‘Ben onu öldürmeseydim o beni ve çocuklarımı öldürecekti’

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi'nde 9 Aralık 2020 tarihinde yaşadıkları evde aşçı eşi Vedat Demir'i (45) çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesi ile öldüren üç çocuk annesi 38 yaşındaki Şerife Demir'in yargılanmasına bugün Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Şerife Demir'in iki kızı, annesi Fevziye Aygüneş ile avukatları Funda Ekin ve Evrim İnan, Vedat Demir'in Avukatı Murat Kaya katıldı.

ÇOCUKLARI YAŞADIKLARI DRAM VE EZİYETİ ANLATTI

Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutukla olan Şerife Demir ise duruşmaya SEGBİS yöntemi ile katıldı. Duruşmada, Şerife Demir'in iki kızı dinlendi. Demir'in kızları verdikleri ifadede babalarının şiddet uyguladığını ve annelerinin onları korumaya çalışırken, babalarının onu da dövdüğünü anlattı.

Ağır tahrik altında kasten öldürme suçundan yargılanan, Şerife Demir ise duruşmada 16 yaşında eşi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını ve evlenmek zorunda bırakıldığını belirterek evlendiği günden itibaren sürekli şiddet gördüğünü anlattı.

Demir, “O gece yine kızlarıma vurmaya şiddet uygulamaya başlamıştı, onları korurken bana yöneldi. Elinde cam şişe ne varsa atmaya başladı. Bizleri öldürecekti. Benim eşimi asla öldürme gibi bir niyeti yoktu. Her şey bir anda oldu bitti. Ben onu öldürmeseydim o gece eşim beni ve çocuklarımı öldürecek derecede çıldırmıştı” dedi.

“MEŞRU MÜDAFAA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Duruşma sonunda açıklama yapan Avukat Funda Ekin ise dava ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Bugün Şerife Demir'in ilk duruşması görüldü. Savcılık iddianamede Şerife Demir'in kasten insan öldürme ve haksız tahrik indirimi ile yargılanması istenmişti. Biz bugün iddianameye de itiraz ettik.

* Çünkü meşru müdafaa kapsamında gerçekleşen bir olay olduğunu düşünüyoruz ve olay sırasındaki heyecan ve korku ile o kastın aşılarak bu ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz.

* Bugün ilk duruşmada Şerife'nin beyanı alındı. Savcılıkta verdiği ifadesini yeniden verdi. Bu olayın asla yaşanmasını istemediğini, kendisini ve çocuklarını korumak için bu hadisenin meydana geldiğini oldukça açık ve düzgün bir şekilde anlattı.

“16 YAŞINDA TECAVÜZE UĞRAMIŞ, ZORLA EVLENDİRİLMİŞ”

Müvekkilinin 21 yıl boyunca eşinin şiddetine maruz kaldığını anlatan avukat Ekin,

* Aslında Şerife'nin birçok kadın gibi benzer bir hikayesi var. 16 yaşında cinsel şiddetle başlayan bir hikaye. 21 yıl boyunca da bu şiddet sürekli devam etmiş. Bütün kadınlarda olduğu gibi korkudan, baskıdan, ailesinin, çocuklarının öldürülmesi tehdidinden bugüne kadar bir şikayette bulunamamış.

* Bütün bunları da anlattı Şerife. Adli tıptan bu anlamda rapor alınmasını talep ettik. Talebimiz mahkemede kabul edilmedi. Ama bir sonraki celsede tanıklarımız dinlenecek.

* Şerife'nin tahliye edilmesi için ve bu dosyada beraat alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki duruşmamız 3 Ağustos tarihinde yapılacak.

Şerife Demir'in annesi Fevziye Aygüneş ise kızının çok şiddet gördüğünü ve avukatları ile birlikte kızının her zaman yanında olduğunu belirtti.

“HAYATTA KALMAK VE ÇOCUKLARININ HAYATINI KORUMAK İÇİN…”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Şerife Demir'in avukatlarından Evrim İnan ise şu ifadeleri kullandı:

* Şerife Demir çok uzun yıllar ağır bir şiddet öyküsü olan bir kadın. Kendisi de bu konuda üzüntüsünü defalarca mahkeme huzurunda ifade etti. Maalesef Vedat Demir'in ölümüne sebep verdi ama bu gerçekten hayatta kalmak için ve çocuklarının da hayatta kalması için canla baş bir mücadele idi aslında.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak biz kadınların her türlü erkek şiddetine karşı mücadelesinde yer alıyoruz. Bu davada bizim için aslında bir erkek şiddetine karşı verilen bir mücadeledir.

Tabi ki ölümle sonuçlanmasını asla doğru bulmuyoruz, istemiyoruz. Ama burada tamamen hayatta kalmak için verilen bir mücadelenin sonucu.

Şerife'nin ifadelerinin de tamamen samimi olduğuna inancımızla beraber yaşamış olduğu şiddet sonrası hayatta kalma mücadelesi sonucu oluşan bu eylemin davasının beraatla sonuçlanması için destek amaçlı buradayız.

“21 YILDIR DEVLET NEREDEYDİ?”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise şunları söyledi:

* Kimse Şerife'ye ‘sen neden karakola, polise, hastaneye gitmedin?' diyemez. 21 yıldır, üstelik 16 yaşında bir cinsel saldırıcı sonucunda evlendirilmiş, ki tecavüzcüsü ile evlendirilmeyi bu dönemin iktidarları da savunuyor, bu hakları geri almayı planlıyor.

* Böyle bir olay sonucu evlendirilmiş bir kadın 21 yıl boyunca ölüme terk edilmiş bir kadın bugün hayatta kalma mücadelesi verdiği için, yaşadığı için yargılanamaz. Kendisini savunmuştur. Her kişinin yasalarda yaşama hakkı vardır.

* Kimsenin eziyet ve şiddet görmeye hakkı yoktur. 21 yıldır devlet neredeydi, kolluk neredeydi, yargı neredeydi? Şiddet şikayete bağlı bir suç olamaz. Şerife'nin sesini herkes duydu. O mahalledeki muhtarda duydu komşularda duydu. Neden gereğini yapmadılar? Mesele bu.

* Kimse Şerife'yi yaşadığı için suçlu ilan edemez. O yüzden burada bugün çok net söylüyoruz ki Şerife kendisini savunmuştur. Yaşadığı için Şerife adına çok mutluyuz. Son derece gurur duyuyoruz. En azından bir kadın eksilmedi. Bir kadın bir erkeğin şiddetine, insafına terk edilmedi. Şerife 21 yıl onun insafına terk edilmişti, ölmemek için öldürdü. Bu, bu kadar basit.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasının ardından Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ve Şerife Demir'in ailesi ayrıldı.