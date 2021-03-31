Kod-29 ile atılan işçilerden fabrika yönetimlerine suç duyurusu

Gaziantep’te, sendikalı oldukları gerekçesiyle Kod-29(ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış) ile işten çıkarılan ve fabrika önünde eylemlerini sürdüren Yasin Kaplan Halı ve Güven Boya işçileri, fabrika yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusunun ardından konuşan DİSK-Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, işyeri yönetimleri, içerde çalışmaya devam eden işçileri baskı, tehdit ve mobingle sendikadan istifaya zorladıklarını, yasal hakkı olan sendikalaşmayı kullanan işçilere baskı yapılıyor, mobing uygulandığını iddia etti.

“İŞÇİLERİ ZORLAMAK SUÇTUR”

‘İşçilere, kademe yükseltme karşılığında sendikadan istifa etmeyi dayatmak suçtur.' diyen Türkmen, açıklamasını şöyle sürdürdü;

* İşçilerin T.C. numaralarını ve e-devlet şifrelerini vermeye zorlamak, işçilerin üstünü arayarak telefonlarına el koymak, işçilerin telefonlarını incelemek suçtur.

* İşçileri tek tek sorgu odasına çağırıp sorguya çekmek suçtur. Sendikadan istifa etmeleri için işçiler üzerinde baskı kurmak suçtur. Yasin Kaplan yönetimi ve özellikle de insan kaynakları müdürü Nezmin Geyik, işçilere karşı bütün bu suçları işleyerek kendini yasaların üstünde görmektedir.

* Bu suçların hepsini işveren ve işyeri yönetimi işliyor. İşçileri ahlaksızlık ve kötü niyetle suçlayarak işten atanlar onlar; yasaları çiğneyen, işçilerin anayasal hakkını kullanmasına engel olan, türlü suçları işleyenler onlar, fakat ahlaksızlık ve kötü niyetle suçlanan işçiler.

“BU SUÇLARA DAHA FAZLA SESSİZ KALMAYIN”

Sendikal hakkın anayasada güvence altına alındığını belirten Türkmen şöyle konuştu:

* İşçileri ahlaksızlık ve kötü niyetle suçlayan ve Kod 29 ile işten atan patronlara ve işyeri yönetimlerine sesleniyoruz. Sendikalı olmak kötü niyet değildir, zam istemek ahlaksızlık değildir, işten atılan arkadaşına sahip çıkmak ahlaksızlık değildir, yasal haklarını kullanmak ahlaksızlık değildir.

* Ama sendikalı olduğu için işçiyi işten atmak, işçilerin yasal ve anayasal haklarını çiğnemek, işçileri tehdit etmek, baskı yapmak, mobing uygulamak hiç de iyi niyetli ve ahlaklı davranışlar değildir.

* Bu iki fabrika, işçiler üzerinde baskı kurarak, mobbing uygulayarak, sendikalı işçilere baskı yaparak suç işlemektedir. İki fabrika yönetimine de bir kez daha sesleniyoruz; bu suçları işlemekten vazgeçin.

* Ve buradan çalışma bakanlığına, ildeki çalışma bölge müdürlüğü yetkililerine, bu kentte yasaları korumak ve adaleti sağlamakla yükümlü olan tüm yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Başta bu iki fabrikada olmak üzere, Gaziantep OSB'de binlerce işçiye karşı patronların işlediği bu suçlara daha fazla seyirci kalmayın.