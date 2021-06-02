Köfteci Yusuf davası! Peker’in akıbeti soruldu

Bursa’da, restoran zinciri sahibi olan Yusuf Akkaşa, tehdit yoluyla Afyonkarahisar’daki bir et entegre tesisini satmaya çalıştığı öne sürülen 19 sanık hakkında, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

Duruşmada, hakkında ek iddianame hazırlanarak, dosyası mevcut dava ile birleştirilen Sedat Peker’in de sanık olarak yargılanmasına başladı. Duruşmaya tutuksuz sanık Erhan K. ile tarafların avukatları katıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İddia makamı, Sedat Peker hakkında düzenlenen ve mevcut dosyayla birleştirilen iddianameye ilişkin, Peker’le bağlantısı olduğu öne sürülen bazı sanıkların savunmalarının alınmasını istedi. Duruşmada söz alan müşteki Yusuf Akkaş’ın avukatı, birleşen iddianamedeki iddiaların genel olarak kendilerini doğruladığını söyledi. Sanık Erhan K. ise yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİNİN AKIBETİ SORULACAK

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin ardından Peker hakkındaki kırmızı bültenle arama talebinin akıbetinin sorulmasına, yakalama kararının infazının ve entegre tesiste yapılan keşif incelemesinin raporunun beklenmesine karar verirken, duruşmayı erteledi. DHA

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