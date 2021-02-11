Komandolar dağ taş didik didik aradı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsiminde boşaltılan yayla evlerinin terör örgütlerince kullanımını engellemek için operasyon düzenledi.

Yayla evleri, 285 komandonun katıldığı operasyonda tek tek arandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ardahan Jandarma Komutanlığı bünyesinde konuşlu bulunan Komando timlerimizce, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte boşaltılan yayla evlerinin örgüt mensupları tarafından kullanılmasının engellenmesi, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile emniyet ve asayişinin sağlanması, bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımı ile 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir” denildi.