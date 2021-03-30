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Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 77 gözaltı kararı

Polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında Ankara merkezli 29 ilde 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:48, 30/03/2021
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Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 77 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilen, bu sınavlarla komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ şüphelisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

29 KENTTE ARANIYORLAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. (İHA)

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