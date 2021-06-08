Komisyona sunum yapıldı: ‘Coronadan daha sert gelecek’

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, komisyona yaptığı sunumda; iklim değişikliğinin ve yarattığı etkilerin gözardı edilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

* Şiddetli bir şekilde de kendini hissettirmeye başladı. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yayınlanmasının ardından deneyimlediğimiz süreç bize gösterdi ki iklim değişikliğinin sadece çevresel değil, aynı zamanda politik ve ekonomik sonuçları da olmaktadır.

* Bu sürecin etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atmanın çoktan gelip geçtiğini hissediyoruz.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, COVID-19’DAN DAHA SERT GELECEK”

Komisyona sunum yapan TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı ise İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, ambalaj malzemelerinde bazı ürünlerin kullanılmaması veya geri dönüştürülmüş ürün kullanılması konusunda çok önemli kısıtlamalar getirmeyi planladığını anlattı.

İklim değişikliğinin yakın zamanda çok büyük etkilerinin olacağına dikkat çeken Özkadı, “İklim değişikliği, COVID-19’dan daha sert gelecek” ifadelerine yer verdi. DHA