Komşuları eşini aradı, ‘kocan iki gündür kayıp’

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper'in 2 gündür işe gelmemesinden şüphelenen çalışma arkadaşları durumu Seper'in yakınlarına haber verdi. Otel çalışanları ve Seper'in yakınları, hayatından endişe ettikleri Seper'in evine giderek çaldıkları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber veriler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ EVE KAPILAR KIRILARAK GİRİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipler, merdivenli araç ile Seper'in yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon camını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını fark edince dışarı çıktı. Komşularının alt katta oturan abisi İrfan Seper'in evinde olabileceğini söylemeleri üzerine, ekipler, alt kata indi. Abisine ait dairenin çelik kapsını kırarak içeri giren ekipler, içerde yine kimseyi bulamayınca aramayı sona erdirdi.

EŞİNE KOMŞULARI HABER VERDİ

İki gündür haber alınamayan Fatih Seper'i arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, tutanak tutarak olay yerinden ayrılırken, Seper'in komşuları ise telefonla eşini arayarak durumu haber verdi. İstanbul'da gezmeye gittiğini söyleyen Seper'in eşi, komşularına kocasının ortadan kaybolmasına şaşırdığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, Seper'in kaybolması hakkında inceleme başlattı. (İHA)