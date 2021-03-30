Kongreye katılan bazı AKP’lilerin testleri pozitif çıkmaya başladı

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi’ne, Bolu’dan İl Başkanı Suat Güner, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü Nurettin Doğanay, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Başkan Yardımcısı Samet Kocadağ’ın yanı sıra Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ile çok sayıda partili katıldı. Birçok partilinin salona giremediği ve salon içinde de sosyal mesafe ile maske kurallarının hiçe sayıldığı kongre büyük tepki çekti.

KONGREYE KATILAN 2 İSİM COVİD-19 OLDU

AKP İl Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ile eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz’ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İl Başkanı Güner her iki partili için sosyal medyadan “Covid-19 testi pozitif çıkan Kurucu İl Başkanımız ve önceki dönem Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz ile İl Genel Meclisi Başkanımız Yaşar Yüceer büyüklerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Rabbim acil şifalar versin inşallah” diye mesaj yayınladı.

Kongrede bulunan ancak son yapılan kadın kolları toplantılarına katılmayan AKP Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın da corona virüsüne yakalandığı ileri sürüldü.

Kongrede bulunmayan İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş da corona olduğu öğrenildi. Corona virüsü olan 4 kişinin de evde tedavi altında oldukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.