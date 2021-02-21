Kontrolden çıkarak takla atan pikapta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Van- Hakkari yolundaki Çavuştepe mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADG 756 plakalı pikap kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı.

1 SAATLİK UĞRAŞ SONUCU ÇIKARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi, 1 saat süren çalışma sonucu kurtardı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 4 yaralı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

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