Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kontrolden çıkarak takla atan pikapta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan pikaptaki 2'si ağır 4 kişi, yaralandı. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 

Güncellenme: 19:12, 21/02/2021
HaberlerGündem
Kontrolden çıkarak takla atan pikapta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Van- Hakkari yolundaki Çavuştepe mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADG 756 plakalı pikap kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi  araçta sıkıştı.

1 SAATLİK UĞRAŞ SONUCU ÇIKARILDILAR

İhbar üzerine   olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri  sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta  sıkışan 4 kişiyi, 1  saat süren çalışma sonucu kurtardı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 4 yaralı,  Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

İlginizi ÇekebilirOtomobil bariyere ok gibi saplandıOtomobil bariyere ok gibi saplandıİlginizi ÇekebilirŞanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıŞanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı