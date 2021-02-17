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Konya Antalya Karayolu tipi sebebiyle ulaşıma kapandı

Konya-Antalya Karayolu yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.

Güncellenme: 02:44, 17/02/2021
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Konya Antalya Karayolu tipi sebebiyle ulaşıma kapandı

Dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının tipiye dönmesi üzerine Konya Antalya Karayolu Seydişehir ilçesinden trafiğe kapatıldı.

Yolun özellikle yolun 15. kilometresinden itibaren, 1825 rakımlı Alacabel Geçidinde etkili olan tipi nedeni ile yer yer görüş mesafesi sıfıra iniyor. Karayolları ekipleri ise yolu tekrar ulaşıma açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ise Seydişehir çıkışından araçları göndermiyor.

Öte yandan, ekipler yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yapıyor. (İHA)

Yayınlanma Tarihi:02:10,