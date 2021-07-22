Konya Valiliği’nden ‘etnik kavga’ iddialarına açıklama

Konya Valiliği, kentte meydana gelen olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:
* 21.07.2021 tarihinde İlimiz Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde; 2012 yılından bu yana küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının, bir başka mahallede ikamet eden vatandaşlarımıza ait tarlalara girmesi nedeniyle, iki mahalle sakinleri arasında tartışma çıkmış, tartışma büyüyerek silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştür.
* Bölgeye gelen Jandarma tarafından olayın yatıştırıldığı esnada, hayvan sahiplerinden Hakim Dal kavga esnasında ateşli silahla yaralanmış ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.
* Olay hayvanların mera ve tarlalara zarar vermesi üzerine çıkan husumetten kaynaklanmaktadır. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma devam etmektedir.
* Söz konusu olay adli bir olay olup, belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışmakta, bu yönde algı oluşturulmaktadır. Bu tür provokatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir.