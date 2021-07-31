Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili art arda açıklamalar! ‘Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor’

Konya'da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili art arda açıklamalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

* Konya’da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır.

* Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir.

* Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz.

* Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye’yiz.

BAKAN GÜL: KONYA’DA GERÇEKLEŞEN MENFUR CİNAYETLER ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULMAKTADIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz.

* Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum.

* İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir.

BAKAN KOCA: MEMLEKET HEPİMİZİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Memleketim Konya’da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya’nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin” açıklamasında bulundu.