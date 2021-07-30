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Konya’da dükkanlar ihaleyle satılacak

Çeltik Belediye Başkanlığı, Selçuk Mahallesinde bulunan sanayi dükkanları ve oto galeri dükkanlarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda açık arttırma ile satacak.

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Konya’da dükkanlar ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 76 adet dükkanın satış ihalesi 9, 10 ve 11 Ağustos 2021 tarihlerinde Çeltik Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorunda olup şartname Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecek.

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Konya Sanayi