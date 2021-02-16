Konya’da yağ varilinin patlama anı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak’ta meydana geldi.

İşçi Murat Arı, kaynak makinesiyle boş yağ varilini açmaya çalıştı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yağ varili patladı.

Yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Patlamaya ilişkin olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı. Polis, patlamanın varil içinde biriken hava nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği an, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Görüntülerde Murat Arı’nın, kaynak makinesi ile varili açmaya çalıştığı ve patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı. (DHA)