Köpeği boğazından bağlayarak sürüklemişti… Serbest bırakıldı

İstanbul Sarıyer'de dün meydana gelen olayda 77 yaşında olduğu öğrenilen Mehmet S. isimli bir kişinin, köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli Mehmet S., bugün savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine sevk edildi.

10 YILDIR KENDİSİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılığa çıkarılan şüpheli Mehmet S., iple boğazından bağlayarak arabasının arkasında sürüklediği köpeğin 10 yıldır kendisinde olduğunu, evinin bahçesinde baktığını ve eninin bahçesine giren başka köpekler tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Şüpheli, savcılık ifadesinin devamında köpeğini evinin bahçesinde ölü olarak bulduğunu, köpeği, mezarlığa götürmek için aracının arkasına boğazından bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini ifade etti.

Şüpheli Mehmet S., savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.