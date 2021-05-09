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Köpekler 12 koyunu öldürdü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, başıboş köpekler Erdal Özkana ait ağıla girerek 23 koyundan, 12sini öldürdü.

Güncellenme: 20:14, 09/05/2021
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Köpekler 12 koyunu öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Doğu Mahallesinde meydana geldi. Erdal Özkana ait 23 koyunun bulunduğu ağıla çok sayıda sokak köpeği girdi ve koyunlara saldırdı.

Gürültüyü duyan Özkan, hemen ağıla giderek köpekleri uzaklaştırmak istedi ancak köpekler Özkana da saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpekler ağıldan uzaklaştırılırken, 23 koyundan, 12sinin öldüğü tespit edildi.

KURBAN BAYRAMINDA SATACAKTI

Olay sonrası ağıla geldiğinde 12’sinin öldüğünü, 2 koyunun da yaralı olduğunu ve  birkaç tanesinin  ise kayıp olduğunu belirten Özkan, koyunları yetiştirerek Kurban Bayramı’nda satmayı düşündüğünü söyledi.

Kayıp koyunlarının bulunması için yetkililerden yardım isteyeceğini belirten Özkan, başıboş ve saldırgan köpekler konusunda da önlem alınması beklediğini ifade etti. DHA

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Yayınlanma Tarihi:20:12,