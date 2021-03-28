Koray Aydın: Erdoğan’ın manifestosu fiyaskoya dönüştü

İYİ Parti'ye yeni katılımların da olduğu Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ'ye ait Atatürk Spor Salonu'ndaki toplantıya Koray Aydın’ın yanı sıra Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Isparta Milletvekili Aylin Cesur , Aksaray milletvekili Ayhan Erel , Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve Behiç Çelik, Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ile Genel İdare Kurulu üyeleri, parnti yöneticileri, il ve ilçe teşkilatlarından görevliler ile partililer katıldı.

“BUNLAR AK PARTİ’NİN MİLLETİN BAŞINA AÇTIĞI İŞLERDİR”

Toplantıda bir konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, şunları söyledi:

Erdoğan'ın manifestosu fiyaskoya dönüşmüştür. 19 yıldan bu yana Türk milletine kötülük etmekteler. Tükenmişlik sendromu tam da AKP'ye uyan bir sembol.

Bu işlerin dümeninde olan Feto, Ak Parti’nin de dümenindedir. Bunu yapanların yüzlerinin kızardığını gördünüz mü? Sen devletin kurumlarını götürüp kendi ellerinle Fetö'ye teslim edeceksin, yanında gezen Feto'nun emir eri olacak, sen hiç bir şey bilmeyeceksin öyle mi?

Bu işler AK Parti'nin Türkiye'de bu milletin başına açtığı işlerdir. 15 Temmuz'u hatırlayın; nerelerdeydiler. Hepsi saklanmışlardı. Bunlar PKK ile birlikte pasaport kontrolü yaptılar. Onları Diyarbakır meydanında Öcalan'ın mektubunu okurken de gördük.

İnsan her şeyi unutsa bile o kışlada bayrağı indiren teröristlere müdahale etmemelerini unutmaz. Bunları unutmadık. O 10 maddelik anlaşma ihanetin bedelidir. 28 Şubat 2015'in bedelidir. 3 AKP'li Genel Başkan yardımcısı 3 de terörist sevdalısı ile birlikte yapılan anlaşmanın sonucudur.

“TÜRKİYE’Yİ TEFECİLERİN ELİNE DÜŞÜRÜLER”

* Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’ni tefecilerin eline düşürdüler. Rahmetli Erbakan Hoca bunları görse, hepsini toplar kapının arkasında cetvelle ellerine vurur, bir de tek ayak üzerinde bekletirdi.

* Gayri Safi milli Hasılaya bakın geçmişe gitmeyelim daha bu yıl yüzde 42 küçüldü. Merkez Bankasında açık, cari açık, bütçe açık. Milletin zor gün parası ortada yok.

* Bu iş bilmezliğin faturasını vatandaş ödüyor. 128 milyar doları kime sattınız? Merkez Bankası Başkanı ‘Bu işi soruşturayım ‘ deyince görevden aldılar. 128 bin doları damadın haberi olmadan o kasadan kimse alabilir mi?

* AK Parti gidiyor. İYİ Parti geliyor. Millet bir iktidar partisine bakıyor bir de dönüyor bize bakıyor, vatandaşın ortak bir kanaati oluştu, o da İYİ Parti'nin iktidara yürüdüğüdür. İyi Parti kurulmuş bir çelik yay gibi. Tüm teşkilatlarımızla teyakkuz halindeyiz, ilk seçimde İYİ Parti teşkilatlarının nasıl mücadele ettiğini görecekler.