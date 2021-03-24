Korkmaz Karaca MKYK’ya girdi

– AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının ikiye çıkarılacağını açıkladı.

– Kongrenin yapıldığı salonda Ceyhun Çelikten’e ait “İstikamet İstikbal, Tek Kalp, İman Varsa İmkan Vardır” adlı şarkı çalındı.

– Salona girmeden önce kapıda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. ‘Yedek’ diye bir ifade var 35 kişi. Onlar yedek olarak kalmayacak, onlar da aynen asıl üyeler gibi çalışacaklar” dedi.

MHP ADINA BEŞ İSİM KATILDI

– Erdoğan’ın salona girişi sırasında Kayahan’ın “Seninle Her Şeye Varım Ben” şarkısı tribünleri dolduran partililer tarafından seslendirildi.

– MHP’yi temsilen TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Nevin Taşlıçay kongreye katıldı.

– Erdoğan konuşmasına başlamadan önce hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Lider’ adlı film gösterildi.

– Kongre sürerken AKP’nin Twitter hesabından “Türkiye İçin Güven Ve İstikrar” etiketiyle bir klip paylaşıldı.

– Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 50’den 75 kişiye yükseltilen Merkez Karar Yönetim Kurulu’na girdi. Korkmaz Karaca, yeni görevini “Mevcut görev ve sorumluluklarımıza devam ederek, yepyeni bir heyecanla, yeni bir sorumluluk daha üstleniyoruz. Allah mahcup etmesin” sözleriyle duyurdu.