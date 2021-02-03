Korku dolu anlar! Doğalgaz kutusu patladı, mahalleli sokağa döküldü

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir doğalgaz kutusu, bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı. Patlamayla birlikte mahalleli sokağa dökülürken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise doğalgaz akımını keserek tedbir aldı. Meraklı kalabalık kısıtlamaya rağmen yaşanan olayı izlemek isteyince, polis ekipleri ikaz ederek vatandaşları evlerine gitmesi konusunda uyardı.

Sızan gazdan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan panik anları ve alevler kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)