Korkunç iddia: Patronunun içeceğine corona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Adana’da oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, internet üzerinden bir kişiyle 215 bin lira değerindeki otomobilini satmak için anlaştı. Üç yıldır yanında çalışan personeli Ramazan Ç.yi de yanına alan Ünverdi, noterde satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı Ramazan Ç.ye vererek ofise bırakmasını söyledi.

Ramazan Ç. iddiaya göre parayı alıp, kaçtı. Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra telefonla ulaştığı Ramazan Ç.’nin “Tefeciye borcum var. O yüzden parayı aldım” dediğini öne sürdü.

500 TL’YE CORONA VİRÜSLÜ TÜKÜRÜK

Aynı oto galeride çalışan Kadir Canpolat ise 500 lira karşılığı corona virüslü hastadan tükürük satın aldığını iddia ederek, şunları söyledi: Aracın ruhsatını unuttuğum için ofise gittim. İçeri girdiğimde güzel bir masanın hazırlandığını gördüm. Benim de karnım acıkmıştı. Masaya oturduğumda Ramazan Ç. “Yemeklerden yeme, bir şey de içme, kalk, git” dedi. Neden diye sorduğumda cevap alamadım. Biraz daha sıkıştırınca corona hastası birisinden tükürük aldığını, o tükürüğü patronun içeceğine karıştırdığını söyledi. Hemen patronu arayıp buraya gelmemesi için oyaladım. Aralarında kavga çıkmaması için de bu olayı patrona anlatmadım. (DHA)