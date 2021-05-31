Korkunç şüphe! Anne köpeği 50 dakika boyunca tünele kapattı

Sokakta Kalanlar Derneği'nin gönüllü barınağında 20 gün önce doğum yapmış 8 yavrulu bir anne köpeğin, kaçırılarak 50 dakika boyunca bir tünelde tutulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Anne köpeğe tecavüz edildiğini düşünen dernek yetkilileri şüphelinin bulunmasını istedi. Ayrıca artık bu gibi olaylar yaşamamak ve suçluların cezasını alabilmesi için, hayvana şiddet yasasının bir an önce meclise getirilerek hayvana tecavüzün de suç kapsamına alınması istenildi. Dernek tarafından bir hayvan hakları yasası çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı.

ŞAHIS TÜNEL İÇİNDE 50 DAKİKA OYALANIYOR

Sokakta Kalanlar Derneği tarafından başlatılan imza kampanyasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

* Yaşadığımız üzücü olay, 16 Mayıs günü gerçekleşti. Biz olayı güvenlik kamerası sayesinde fark ettik. Anne köpek, yavrularının üzerinden zorla sürüklenerek bir tünele götürülüyor. Önce aracına koymaya çalışıyor ama büyük bir köpek olduğu için girmek istemiyor.

* Şahıs vazgeçip karşıda bulunan tünele giriyor ve tünelin içerisinde 50 dakika kadar oyalanıyor. Sonrasında çıkıyor geliyor ve üzerini silkeledikten sonra aracına binip buradan uzaklaşıyor. O gittikten birkaç dakika sonra da anne köpek bitkin bir halde geliyor ve yavrularını emzirmeye başlıyor.

* Biz tıbbi açıdan sakıncası olabileceği için müdahale etmeyerek durumu bildirdik. Gelen arkadaşlar gerekli sıvı ve doku örneklerini aldılar. Sonrasında laboratuvarda incelenmek ve insan DNA'sı olup olmadığı kontrol etmek üzere götürdüler. Oradan gelecek cevabı bekliyoruz.”

O KADAR SÜRE TÜNELDE NE OLDU?

Bir tünelin içerisinde, 50 dakika boyunca köpekle bir insan ne yapabileceğinin cevabını arayan dernek yetkilileri açıklamalarında, “Biz bunun araştırılmasını istiyoruz. Burada ne oldu? Bu köpek tünelin içerisine neden götürüldü? Bunların etkin bir şekilde araştırılabilmesi ve eğer suç sabitlenirse kişinin ceza alabilmesi için de hayvan hakları yasası bir an önce çıkmalı. Hayvana tecavüz de, ağır bir şekilde cezalandırılabilmeli. Tüm Türkiye bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.